Sessão da tarde: ‘Os Goonies’ é exibido nesta quinta (1)

(crédito: Divulgação / Copyright D.R.)

Com os prédios de seu bairro estando prestes a ser demolidos, o que forçará a mudança de todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida do local. Quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas, Os Goonies resolvem partir em uma grande aventura entrando em um fabuloso mundo subterrâneo de passagens secretas, perigosas armadilhas e um antigo galeão pirata que esconde moedas de ouro. A aventura vai ser uma prova de lealdade e de coragem para alguns deles. Este é o enredo do Os Goonies, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (1/7).

Confira o trailer: