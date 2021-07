Rede TV! se pronuncia sobre ofensas de Sikêra Jr a LGBTQIA+

RN Ronayre Nunes

A Rede TV! se pronunciou na nesta quarta-feira (30/6) sobre o episódio em que o apresentador Sikêra Jr se referiu a comunidade LGBTQIA+ como “raça desgraçada”. Por meio de um comunicado à imprensa, a emissora deixou claro que não compactua com o posicionamento de Sikêra Jr.



O pronunciamento ocorre após o programa do apresentador, Alerta nacional (transmitido pela Rede TV!) perder patrocínios como consequência da ofensa de Sikêra Jr aos LGBTQIA+s ainda na última sexta-feira (25/6).

A emissora argumenta que tem um compromisso editorial com a população LGBTQIA+ e que, em mais de 20 anos de história, respeita a diversidade sexual e a não discriminação de cor, raça, gênero ou religião. A Rede TV! pontua, ainda, que, mesmo Sikêra Jr tendo pedido desculpas pelas ofensas, acha importante ressaltar que “tal comportamento não representa, de forma alguma, o posicionamento e o respeito da emissora à diversidade”.

Leia o comunicado na íntegra:

“O respeito à diversidade sexual e a não discriminação de cor, raça, gênero ou religião é uma tradição dos 22 anos de existência da RedeTV!, que possui uma programação plural e políticas internas de inclusão no seu sentido mais amplo. O compromisso com a população LGBTQIA+ faz parte dos valores editoriais e empresariais da RedeTV!.



A emissora reprova veementemente todos os tipos de discriminação e preconceito. Nesse sentido, a RedeTV! vem a público manifestar condenação a qualquer expressão de homofobia. Queremos também agradecer a todos os nossos colaboradores por ajudarem a construir uma empresa cada dia mais forte e plural.



No caso do lamentável episódio envolvendo o apresentador Sikêra Jr. às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o mesmo desculpou-se publicamente durante o programa da última terça-feira, reconhecendo o equívoco de suas declarações perante a todos que se sentiram justificadamente ofendidos e a todos seus telespectadores, o que certamente servirá para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Mesmo assim, a RedeTV! ressalta que tal comportamento não representa, de forma alguma, o posicionamento e o respeito da emissora à diversidade e população LGBTQIA+.



Entendemos que o exercício da tolerância e o respeito às diferenças são valores fundamentais numa sociedade democrática como a brasileira”.