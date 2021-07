Solto após decisão judicial, Bill Cosby comenta prisão

O comediante Bill Cosby se manifestou pela primeira vez após deixar a prisão nesta quarta-feira (30/6). Acusado de agressão sexual, o comediante teve sua condenação anulada pela Suprema Corte do estado americano da Pensilvânia.

"Nunca mudei a minha postura nem a minha história. Sempre mantive minha inocência. Obrigado a todos os meus fãs, apoiadores e amigos que me deram suporte ao longo de toda essa provação. Um agradecimento especial para a Suprema Corte da Pensilvânia por defender o Estado de direito", escreveu Cosby em uma publicação no Twitter. Confira:



I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5