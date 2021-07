Com apresentação de David Brazil, concurso vai eleger o bumbum mais bonito do DF

CB Correio Braziliense

Em agosto o brasiliense conhecerá o dono e a dona do bumbum mais bonito do DF. O concurso Bumbum da capital será realizado no dia 9 de agosto, em evento presencial, com apresentação do sempre inspirado David Brazil e desfile dos candidatos.

As inscrições para quem quiser concorrer estão abertas e seguem até 15 de julho. Os pré-requisitos são ter entre 18 e 50 anos e não ter feito nenhum procedimento estético ou cirúrgico no local. Homens e mulheres concorrerão separadamente. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Os candidatos serão anunciados dia 20 de julho. O vencedor será premiado com R$ 2 mil e "mimos de estética e produtos fitness". A competição será aberta ao público, num gastrobar à beira do Lago Paranoá ainda a ser anunciado, seguindo todas as normas de segurança por conta da covid-19.