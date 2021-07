CB Correio Braziliense

(crédito: shutterstock.com/Reprodução)

Desde o início de 2020, devido à pandemia, os brasileiros têm passado mais tempo dentro das próprias casas. Por isso, o ato de faxinar tem sido essencial e importante durante o tempo de isolamento. Agora, com o prolongamento do distanciamento social e a má fase da economia brasileira, mais pessoas estão dispensando faxineiras e realizando as próprias atividades domésticas.

Apesar de existirem pessoas que consideram faxinar terapêutico, muitos não gostam de realizar a tarefa. No entanto, uma boa solução para espantar a preguiça é ouvir música. O Correio separou algumas das melhores playlist do Spotify para animar quem vai enfrentar uma faxina no fim de semana. E tem música para todos os gostos! Confira:



Dia de faxina

Criada pelo próprio Spotify, a playlist 'Dia da faxina’ reúne o melhor da música brasileira atual. Passando pelo pop, sertanejo e funk, a lista conta com sucessos de artistas como Anitta, Luan Santana e MC Livinho.





Faxina nostalgia

Também de autoria do Spotify, a lista ‘Faxina nostalgia’ conta com sucessos nacionais e internacionais dos anos 1980. Passando por Cazuza, Legião Urbana, Madonna e ABBA, a playlist proporciona uma viagem ao passado.





Faxina com sofrência

A lista ‘Faxina com sofrência’, no Spotify, é dedicada a tarefas domésticas e traz o melhor do pagode e do sertanejo para quem gosta de relembrar das desilusões amorosas na hora da faxina. A seleção de músicas junta os primeiros sucessos da dupla Jorge & Mateus com os mais recentes hits do Barões da Pisadinha.





Faxina indie

Voltada para a música internacional, a playlist ‘Faxina indie’ reúne músicas dos maiores artistas do gênero musical, como Tame Impala e Arctic Monkeys.





Faxina raiz

'Faxina raiz’ é mais uma lista recheada de músicas brasileiras. A playlist relembra os maiores clássicos do pagode, como os grupos Art Popular e Molejo.





Faxina gospel

Também tem playlist para os fãs de música gospel! A lista ‘Faxina gospel’ traz para os ouvintes alguns dos maiores nomes do gênero musical, como Diante do Trono e Isadora Pompeo.