MB Millena Brasil*

Membros do BRAZA: Danilo Cutrim (guitarra e voz), Nícolas Christ (bateria), Pedro Lobo (baixo e voz) e Vitor Isensee (teclados e voz) - (crédito: Gabriela Machado/Divulgação)

A banda BRAZA lançou, nesta quinta-feira (1º/7), o clipe da nova música Avenida, já disponível nas plataformas digitais. Sucedendo Cartas de tarô e Lá adiante, Avenida é o terceiro single do próximo álbum do BRAZA, com previsão de lançamento para o segundo semestre. O disco é o quarto trabalho de estúdio do grupo, considerando o EP Liquidificador, lançado em 2018.

Formada por Danilo Cutrim (guitarra e voz), Nícolas Christ (bateria), Pedro Lobo (baixo e voz) e Vitor Isensee (teclados e voz), o quarteto soma diversas participações em festivais do país, tais como Lollapalooza, Planeta Atlântida e Porão do Rock. Também acumula mais de 192 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

O projeto carioca tem como identidade sonora a mistura de ritmos da cultura brasileira e as sonoridades do reggae, rap, soul, funk e outros.“Nos cinco anos de existência da banda, a gente tenta misturar linguagens e tenta fazer experiências sonoras. É uma coisa meio laboratorial, e em Avenida não foi diferente”, conta Vitor Isensee, em entrevista ao Correio.

O novo disco vai explorar as referências da música nordestina e regional, bagagem que vem do baixista Pedro Lobo. Para a produção, os artistas se inspiraram nas diversas melodias brasileiras e nos ritmos que se relacionam com o Brasil. “Tem um ecletismo que é característico nosso”, adianta Isensee. “Neste disco a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais redonda, com muita pesquisa”, completa.

Sobre o clipe do single Avenida, as referências vão desde o kuduro, de Luanda, até o funk carioca, do Rio de Janeiro. A dança, sempre em evidência nos clipes do BRAZA, está ainda mais presente na nova produção.“A gente achou que era o clipe ideal, até pelo arranjo da música, que é bem dançante para o nosso padrão. Então a gente achou que valia dar esse protagonismo maior”, comenta Vitor.

Com direção de Matheus Dafi, o videoclipe foi gravado na Sapucaí (RJ). Nele, os dançarinos embalam coreografias que mesclam passinho e afro house. Confira:

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel