Estudante de Taguatinga, Cauã Bougleoux se destaca com single

RD Ricardo Daehn

O cantor Cauã: reconhecido pelo single 'Roletar de Porsche' - (crédito: Caos Produtora/ Divulgação)

Antes do fim de semana dedicado à música, o estudante Cauã Bullgleê, 16 anos, que herdou o sobrenome francês materno, dá prioridade aos estudos. “Se não fizer os deveres de casa, minha mãe briga comigo. Faço questão de acompanhar bem os estudos”, conta o jovem artista que faz sucesso nas plataformas digitais depois do lançamento do primeiro single, Roletar de Porsche. “Em três semanas, passei da faixa das 61 mil visualizações”, celebra o morador da Colônia Agrícola de Samambaia (próxima do Taguaparque).

“Tenho um amor pela música que não sei explicar”, comenta o rapaz que cursa o 2º ano do Centro do Ensino Médio de Taguatinga Norte. Ainda que reconheça o pendor para o rap, Cauã conta que se aventura por sertanejo e forró. “É uma coisa de família. Sou autodidata, e na família tenho uma tia que é DJ e um primo cantor”, explica.



Foi nas batalhas de rimas da cidade que Cauã Bougleux se empolgou. Se não domina o beatbox, Cauã investe na criatividade das letras. Com a Caos, produtora em Taguatinga Sul, investiu R$ 1 mil pela produção do single e R$ 2 mil no vídeo de Roletar de Porsche. “Acho que tenho muita coisa por fazer, é uma estrada longa”.



Ainda que o atual sucesso gravite em torno de um mundo de leves ostentações, Cauã se adianta em esclarecer: "Acho que o rap sujo não contribui. Acredito que em todo o meio possa aparecer drogas. Muita gente se perde e faz apologia ao uso; mas eu descarto coisas ilícitas. Não tem maldade na minha música". Para o próximo mês, Cauã pretende liberar o single Casa tá banda, ou, como ele explica: "a casa (e a visita de alguém) está livre, sem maiores 'xaropadas' de outros".