Relembre curiosidades da vida de Lady Di, que faria 60 anos hoje

VO Victória Olímpio

(crédito: PATRICK RIVIERE / AFP)

Nesta quinta-feira (1º/7), a Princesa Diana completaria 60 anos de idade. Em 1997, Lady Di morreu, aos 36 anos, vítima de um acidente de carro. Conhecida como a 'princesa do povo', algumas celebrações estão sendo feitas em sua homenagem, como a inauguração de estátua nos jardins do Palácio de Kensington, antiga residência da princesa.

Mais de 24 anos após sua morte, o mito de Lady Di perdura. Seu carro foi vendido em um leilão por cerca de US$ 70 mil para um museu sul-americano esta semana. Até hoje, Diana ainda é considerada um ícone da moda e seus vestidos são exibidos regularmente no Reino Unido.

Para celebrar e homenagear a princesa, o Correio separou alguns dos destaques da vida de Lady Di. Confira abaixo:



Instituições de caridade

A princesa era muito conhecida por seu lado voluntário, tendo sido responsável por ajudar a desmistificar o vírus da aids. Além disso, ela também acompanhava a causa da International Campaign to Ban Landmines - uma campanha em luta para banir minas terrestres, que venceu o Prêmio Nobel da Paz.

Família real pega fila na Disney?

Como uma boa mãe, Diana se esforçava para divertir os filhos e foi a primeira princesa a levá-los para o Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos. William, Duque de Cambridge, já chegou a contar que a mãe tentava fazer com que eles tivessem uma vida normal, o que incluía esperar na fila do parque como todos os outros visitantes.

Popular entre as celebridades

Engana-se quem acredita que o círculo de amizade da princesa se restringia apenas a família real. Diana tinha os próprios amigos e dentre os nomes mais próximos estão o estilista Gianni Versace e os cantores George Michael, Bryan Adams e Elton John.

Recorde de audiência

Com muitos fãs, a princesa liderou alguns recordes de audiência, como no casamento com príncipe Charles, em 1981. Transmitido em 74 países, a cerimônia foi assistida por 750 milhões de pessoas ao redor do mundo. Já o funeral, 16 anos depois, teve audiência de 2,5 bilhões de pessoas. E não acaba por aí: o documentário, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, teve média de seis milhões de TVs sintonizadas apenas no Reino Unido.

Revolucionária

Nos votos do casamento, Lady Di se recusou a dizer que obedeceria o marido e alterou os votos matrimoniais da realeza, em que, originalmente, a noiva deveria declarar sempre “obedecer”. A mudança só foi repetida três décadas depois, no casamento de William e Kate. Meghan fez isso também, sete anos depois.

Sorte com vibrador?

No livro Diana: O segredo mais bem guardado, o guarda-costas Ken Wharfe revelou que a princesa carregava um vibrador e o levava para todo o lado. O brinquedo sexual teria sido comprado em Paris em 1992, após uma "noite louca”. A princesa se recusava a deixar o objeto, afirmando que teria azar caso não o carregasse.



Charles e a irmã da princesa?

Antes de casar-se com Diana, o príncipe Charles saía com a irmã da prinecesa, Lady Sarah Spencer. Para surpresa de todos, foi Sarah que apresentou os dois na época em que Charles estava passando da 'idade de casar', precisando de alguém que viesse de família aristocrática e que fosse virgem. Diana tinha 19 anos quando conheceu Charles e se casou aos 20. O príncipe era 12 anos mais velho.

Causas humanitárias

A princesa, muito disposta a focar em causas humanitárias, leiloou cerca de 79 vestidos dois meses antes de falecer. A iniciativa, que partiu do príncipe William, acabou arrecadando milhões em doações para combater a Aids e o câncer de mama.

Família unida

A avó materna de Diana, Lady Fermoy, chegou a ser dama de companhia da Rainha Elizabeth, rainha consorte do Reino Unido de 1936 a 1952 e mãe da Rainha Elizabeth II, que está atualmente no trono. Apesar de não ter sido confirmado pela princesa, já foi comentado que as duas incentivaram o casamento dos netos.

Truque do decote

Diana não costumava ser vista sem uma clutch, a pequena bolsa que levava sempre próxima ao colo. O motivo, na verdade, não era apenas para carregar pequenos objetos, mas também para esconder o decote ao sair de veículos e evitar fotos constrangedoras de paparazzis.