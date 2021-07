Wagner Moura está entre os 395 novos membros do Oscar

RD Ricardo Daehn

Wagner Moura está entre os quase 400 novos integrantes do júri que vota no Oscar - (crédito: Rich Fury/ Divulgação)

Aplicada numa consistente renovação no corpo de integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que elege os filmes do Oscar, a entidade definiu a entrada de mais 400 nomes entre o corpo de jurados que ultrapassa os 10 mil integrantes. Entre os brasileiros, há nomes como o de Wagner Moura e do produtor Fabiano Gullane.



Na nova composição dos integrantes, pesaram porcentagens como 46% das vagas serem reservadas a mulheres, 40% apontar para uma maior diversidade étnica e 53% dos novos integrantes morarem fora dos Estados Unidos. Outros brasileiros incluídos na lista são o documentarista João Atala, a produtora Paula Barreto e a montadora Karen Akerman.

Junto com astros como Robert Pattinson, aparecem nomes como os dos asiáticos Steven Yeun e Yuh-Jung Youn (vencedora do Oscar, na categoria de coadjuvante, por Minari). Ressaltando a diversidade presente já nos finalistas ao prêmio de 2020, a Academia convidou Yahya Abdul-Marteen II (Uma noite em Miami), a diretora e roteirista Emerald Fennell (Bela vingança) e artistas como Maria Bakalova, Andra Day e Leslie Odom Jr.