Tela quente: ‘Parasita’ é exibido nesta segunda (5/7)

(crédito: CJ Entertainment/Divulgação)

Toda a família de Ki-Taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Porém, uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, o pai, a mãe e a irmã de Ki-Taek bolam um plano para se infiltrar como empregados da família burguesa. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Este é o enredo de Parasita, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (5/7).

O filme Parasita ganhou o prêmio de Melhor Filme e Melhor Diretor no Oscar 2020, além de outras premiações.

Confira o trailer: