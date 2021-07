Dança das cadeiras leva Chico Pinheiro de volta ao Bom dia Brasil

CB Correio Braziliense

A partir de segunda-feira (5/7), os telespectadores notarão algumas mudanças nos jornais da Globo e da Globo News. O Bom dia Brasil, o Jornal da Globo, o Jornal das 10 e o Edição das 10 sofrerão algumas alterações.

Ana Paula Araújo terminou o Bom dia Brasil desta sexta (2/7) anunciando a despedida de Guiliana Morrone, que nos últimos 8 anos apresentou o noticiário de Brasília no matutino. Ela passará a ser repórter do Jornal da Globo na capital federal. "Agora vou dar boa noite", brincou Giuliana.

Outra mudança anunciada por Ana Paula é a volta de Chico Pinheiro, que estava afastado das telas desde 2020 por ser do grupo de risco da covid-19. Vacinado com as duas doses, ele retorna ao vídeo e passa a dividir a bancada com Ana Paula.

Para o lugar de Giuliana, o atual apresentador do Jornal das 10, Heraldo Pereira, também trocará de turno. Agora ele dirá "bom dia".

A âncora do Jornal da 10 passa a ser Aline Midlej, que sai do Edição das 10. Leilane Neubarth anunciou no Instagram que voltará no Conexão Globo News, novo jornal que deve ocupar a faixa do Edição das 10.