CB Correio Braziliense

Todas as faixas do álbum vêm acompanhadas de clipes - (crédito: Leo Aversa)

Coincidindo com o aniversário de 54 anos, Marisa Monte lançou, nesta quinta-feira (1°/7), o álbum Portas, composto pelo mais recente material inédito da cantora. O disco, sucessor de O que você quer saber de verdade, de 2011, conta com 16 faixas, todas acompanhadas por videoclipes. Os vídeos são fruto de uma parceria entre Marisa e a artista plástica Marcela Cantuária.

Além da própria Marisa Monte, outros grandes nomes da música são creditados pelas composições de Portas. Entre eles, encontram-se Arnaldo Antunes, parceiro musical de Marisa no grupo Tribalistas, Chico Brown, Pretinho da Serrinha, Nando Reis, Silva, Marcelo Camelo e Seu Jorge, que também divide vocais com a cantora na faixa que encerra o disco, Pra melhorar.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista explicou que a ideia inicial era gravar e lançar o álbum em 2020, mas os planos foram interrompidos devido à pandemia da covid-19. Durante o processo de criação do disco, as gravações se alternaram entre encontros presenciais e virtuais.

Marisa ainda tem planos futuros de lançar Vento sardo, faixa em parceria com Jorge Drexler. A cantora pretendia inserir a música na tracklist de Portas, mas decidiu guardá-la para um lançamento posterior, quando os músicos puderem se encontrar ao vivo.