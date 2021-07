Cantora Jey aborda jornada de trabalho feminina exaustiva em novo clipe

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A cantora Jey estreou, nesta sexta-feira (2/7), o clipe oficial de Obrigada, nova faixa que aborda a questão da desigualdade de gênero no âmbito das atividades domésticas, uma vez que estas costumam ser sempre atribuídas às mulheres. A música é uma parceria com o cantor LK, da banda 3030.

“Carregar para si um peso de tantas cobranças e responsabilidades, dentro e fora de casa, vem trazendo sérias complicações físicas e psicológicas para as mulheres. Segundos as pesquisas, doenças do coração e depressão em mulheres cresceram em dobro na ultima década. Priorizar a saúde e o bem-estar é o que eu aconselho, nada pode ser mais importante que isso”, aconselha Jey.

Sobre a escolha do cantor LK, Jey deu detalhes sobre como inseriu o artista no projeto: “Não nos conhecíamos quando enviei pra ele a música e pedi pra ele escrever um flow onde ele pudesse representar os homens se desculpando com as mulheres em relação ao não reconhecimento desse trabalho tão importante. Ele adorou a música de cara!".

"Foi muito gratificante ver principalmente o resultado desse processo... Fizemos uma música onde não há guerra entre os sexos, mas sim uma reconciliação de ideias e confirmações da realidade de muitas mulheres", finalizou a artista.