Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

A vida dos desejos



Data estelar: Marte e Urano em quadratura; Lua míngua em Touro.



Urgência imperiosa e inflexibilidade são características dos desejos, de qualquer tipo. Não é de admirar-se, por isso, que nossa humanidade se desentenda tanto, nem tampouco que estacione na discórdia, porque é evidente que o foco do ser é nos desejos, quase que exclusivamente. Nada errado com os desejos, não me interpretem mal, por favor, eu não sou um daqueles que advoga a mutilação do ser humano para que a iluminação aconteça. Ou seja, não se trata de excluir os desejos para evoluir, mas de incluir algo mais, um tempero mais abrangente, para que tenhas alternativa e, como resultado, tua consciência não seja um joguete da força dos desejos. A urgência pode ser substituída pela compreensão do tempo como aliado, e a inflexibilidade pode ser substituída pela amplitude conquistada ao aprender a pensar bem.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É legítimo desejar e fazer o necessário para realizar, porém, para que a legitimidade desse processo se sustente, você precisa usar o discernimento para distinguir os desejos verdadeiros das fantasias impertinentes.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre será melhor ter tempo para tomar as decisões pertinentes, mas há momentos, como agora, em que as circunstâncias se atropelam e se torna necessário intervir na realidade, mesmo não tendo certeza de nada. Em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Passe em revista seus conceitos e pontos de vista, e faça isso com imparcialidade, com a alma disposta a mudar, se verificar que as teorias não se sustentam na prática. A realidade não deve se ajustar aos seus conceitos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é um desses momentos interessantes para verificar o pouco domínio que a existência individual tem sobre a realidade. O mundo está passando por transformações profundas, que não podem ser controladas nem arquitetadas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sem nada interessante para fazer e se envolver, muito provavelmente acontecerão brigas sem sentido, resultado apenas de haver muita energia disponível, mas pouca coisa em que se envolver. Encontre algo útil para fazer.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há situações diante das quais você reagiria com força mas que, por enquanto, não comportam esse tipo de atitude, porque suas mãos e boca estão amarradas pelos compromissos assumidos. Isso vai passar, não se preocupe.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas pessoas dão nos nervos, mas não dá para se livrar delas sumariamente, porque fazem parte do cenário atual e, de certa forma, seus planos dependem delas, o que só faz aumentar o nervosismo a respeito.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando a alma é tomada por nervosismo, até a presença do divino seria irritante. Tenha isso em mente para não censurar com severidade as pessoas próximas, como se elas fossem a fonte do seu nervosismo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Rir daquilo que irrita é uma boa estratégia para não tornar desproporcional algo que, de outra maneira, até passaria despercebido. O riso cristalino desfaz o feitiço da irritação, uma divindade muito destrutiva.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A urgência é o gatilho dos problemas, pelo menos neste momento. Desconfie de toda e qualquer urgência que tomar conta de sua alma neste momento, mas só faça isso se você quiser mesmo manter a sanidade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os ataques podem não ser intencionais, porém, sua alma se ofende assim mesmo. Reagir ou conceder? Não se estenda demais num dilema desse tipo, se outorgue a liberdade para responder à altura dos sentimentos experimentados.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há horas em que até as coisas mais simples se complicam, mas se você observar bem, isso não é tanto resultado das circunstâncias, que eventualmente pode ser atrapalhadas, quanto do seu estado de ânimo e humor.