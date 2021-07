CB Correio Braziliense

Maluma é um dos ídolos da música latina global - (crédito: Sony Music/Divulgação)

Nesta semana, o cantor colombiano Maluma lançou a série documental intitulada The Making of #7DJ - 7 Days in Jamaica. A produção, que vai explorar a vida pessoal e a carreira do artista, já se encontra disponível no Facebook.

Apresentado pela Sony Music Latin e produzido pela 36 Grados, o documentário conta com sete episódios curtos que retratarão os sentimentos de Juan Luis sobre o sucesso como Maluma, uma das principais vozes da música latina.

The Making of #7DJ - 7 Days in Jamaica também vai perpassar os processos criativos do álbum #7DJ durante a jornada na Jamaica, além da relação de Maluma com a cultura e as pessoas da ilha. O novo disco traz o single Água de jamaica, cujo vídeo foi gravado em ambiente descontraído e com clima jamaicano.

“Eu sabia que nessa viagem à Jamaica iria encontrar algumas coisas, tanto no lado pessoal e espiritual, quanto no nível musical, coisas que me ajudaram a criar músicas e meu álbum #7DJ. Isso me ajudou a me reconectar comigo mesmo, porque se Juan Luis está se sentindo bem, isso se refletiria em Maluma também”, expressou Maluma no documentário.