Shawn Mendes afirma que compõe músicas melhores por causa de ansiedade

(crédito: Matt Winkelmeyer/AFP)

Shawn Mendes, abriu o jogo em uma entrevista para à revista Wonderland, o cantor afirmou ter lutado contra um transtorno dismórfico corporal, no qual a pessoa tem uma percepção distorcida da própria imagem.

Durante o bate-papo, o cantor canadense revelou que sofre de ansiedade e que faz terapia duas vezes por semana para aliviar.

“Vou duas vezes por semana. Onde estou atualmente na minha vida é muito sobre entender que você só tem que deixar sua humanidade se espalhar, sabe? Você apenas tem que se permitir estar lá. Estou apenas tentando aceitar isso. É difícil. Às vezes é como se eu não soubesse o que quero dizer”, explicou.

Entretanto, o galã declarou que quando está mais ansioso, ou lascado, como ele disse em tradução livre na publicação, é quando ele compõe as melhores canções.

Recentemente, ele admitiu que a maior inspiração de suas composições é a cantora cubana Camila Cabello, estrela de Cinderela e sua namorada.

Shawn afirmou que apesar dos sentimentos conflitos por conta da ansiedade, as letras das músicas ficam mais interessantes.

Vale destacar, que em 2018, o artista lançou a faixa In my blood e liberou o clipe para a canção, mostrando como foi viver com o transtorno mental até se recuperar. O clipe foi dirigido por Jay Martin (There’s nothing holdin’ me back).

No começo do vídeo, Mendes aparece deitado num chão frio pedindo ajuda. “É como se as paredes desabassem/às vezes, eu queria desistir/mas eu não posso/isso não está no meu sangue”, ele canta, enquanto o teto parece desabar à sua volta.

Na sequência, começar a chuva e depois a nevar, e o músico continua deitado, cantando a plenos pulmões sobre ficar ansioso e solitário ao ver seu telefone.

Por fim, depois de repetir que não pode desistir da vida, o cantor finalmente se encontra num chão todo florido, demonstrando que o período difícil foi vencido.