Irmão de Rodrigo Faro faz texto para Zezé e Luciele Di Camargo rebate

A treta entre Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro ganhou mais um capítulo neste domingo (04/07).



Danilo Faro, irmão e assessor do apresentador do Hora do Faro, da Record TV também decidiu tirar satisfações com o cantor.

Com texto direcionado a Zezé, o empresário revelou que respeita o artista, mas ficou decepcionado com o sertanejo.

A confusão começou após o cantor falar que, por audiência, o comunicador seria capaz de “vender a própria mãe”, Rodrigo por sua vez, rebateu a declaração do irmão de Luciano Camargo e disse que o músico queria lacrar para cima dele.

Na sequência, Camargo deu sua tréplica sobre o desabafo de Faro. E, Danilo entrou na briga, o assessor escreveu um textão no Instagram e compartilhou um vídeo em que Rodrigo aparece homenageando a avó ao vivo em seu programa.

"Sabe o que esse vídeo quer dizer? Esse vídeo só mostra ao mundo todo, o homem bom que você é, meu irmão [Rodrigo]. Esse vídeo mostra um cara que, assim como eu foi criado pela ótica feminina e que por esse motivo respeita e defende sempre toda e qualquer mulher! Um neto maravilhoso que sempre foi o maior orgulho e a maior felicidade da nossa amada e saudosa Vó Di!", iniciou o empresário.

"Um filho amado, um filho que honra aquela que sempre lhe defendeu, que sempre esteve ao seu lado em tantas decisões importantes, que mudaram o curso da sua história e que a vida lhe impôs. Um marido como poucos nos dias de hoje, ao lado da mesma e maravilhosa mulher há 24 anos, mantendo sempre aquilo que sustenta uma relação por tantos anos: amor, respeito e cumplicidade. Um pai (o melhor que eu conheço) que ama incondicionalmente suas três filhas, um pai que seria capaz de dar a sua vida em troca da alegria e felicidade de suas meninas. Um pai justo, um pai respeitado e muito amado", frisou.

"O que me deixa tranquilo é saber que o Brasil inteiro conhece a sua história de vida e sabe o quanto todas as mulheres foram e são importantes nessa jornada toda. Eu não me calo frente às injustiças e esse texto é uma resposta ao senhor Zezé Di Camargo, para mostrar a ele o que é realmente respeitar uma mulher", disparou, citando o compositor do hit É o amor.

"Espero de verdade que tudo isso passe, porque eu mesmo não entendi o motivo de tal comentário. Meu respeito ao artista, mas minha decepção com o homem que de forma maldosa e desnecessária alfinetou um amigo que passa por um momento delicado de saúde, (como tantos vêm passando no Brasil e no mundo). Que esse episódio mostre a importância de cada um cuidar da sua própria vida." Danilo Faro

No entanto, ele ressaltou o carinho pelas filhas do cantor e compositor.



"Meu carinho e todo meu amor as suas duas filhas que são amigas pessoais Wanessa e Camila, que certeza tem um amor e um respeito gigante por esse pai, mas ao ver a forma como foi feito tal comentário, envolvendo inclusive o nome da pessoa mais importante da minha vida, eu não poderia me calar", explicou.

Além do texto e do vídeo, o empresário também compartilhou uma imagem com a seguinte frase. "Tolos se preocupam, sábios dizem f****-se". "Sábado agitado, boa noite", escreveu ele na legenda da publicação.

Luciele Di Camargo também resolveu entrar na treta e defendeu seu irmão, Zezé. Na aba de comentários do post e disparou contra as palavras de Danilo, irmão do apresentador.



“Danilo nos conhecemos há anos te respeito, te admiro e sempre que nos encontramos nos divertimos muito, e o respeito e admiração se estende ao Rodrigo e família. Mas, assim como você veio na internet ‘defender’ o seu irmão/herói eu também venho defender o meu", escreveu a atriz.

A mulher de Denílson ainda alfinetou o assessor afirmando que o post seria uma forma de alcançar a audiência.

