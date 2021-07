Atriz desabafa sobre namoro com ator 20 anos mais velho: "é a minha vida"

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Jean-Baptiste Lacroix e Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

A atriz Florence Pugh desabafou ao jornal Sunday Times sobre o namoro com o ator Zach Braff. Na verdade, ela falou sobre o preconceito e os ataques que ela sofre nas redes sociais por causa da diferença de idade entre eles -- Zach é 20 anos mais velho. Os dois estão juntos há 2 anos.

"Acredito que incomoda não sermos quem esperavam", afirmou, lamentando. "Mas é a minha vida e não estou fazendo nada para agradar as pessoas ou torná-la uma manchete ou história melhor. Eu também quero ser uma pessoa", completa a atriz que vive Yelena Belova em Viúva Negra.

Florence lembrou que precisou fechar os cometários na própria conta do Instagram por causa das ofensas recebidas em uma foto que aparecia ao lado de Zach."Trabalho desde os 17 anos. Ganho dinheiro desde os 17 anos. Tornei-me adulta aos 18 anos e comecei a pagar impostos aos 18 anos. Não preciso que você me diga quem eu devo ou não amar. Não é o seu lugar, e realmente não tem nada a ver com você", escreveu à época.