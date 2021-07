Larissa Manoela nega boatos de namoro com amiga: "Se tivesse, não seria tabu"

VO Victória Olímpio

(crédito: Larissa Manoela/Instagram/Reprodução)

A atriz Larissa Manoela se pronunciou nas redes sociais após rumores de que estava namorando a amiga, Bianca Palheiras. As duas viajaram juntas para a Disney. "Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena", relatou citando a personagem de Carrossel.

"Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres: ou elas são rivais ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações", continuou.

A cantora falou, ainda, sobre amizades: "assim como já viajei com outras amigas, outras vão me acompanhar. Sou abençoada por belas e verdadeiras amizades, ainda mais em um mundo em que a superficialidade reina. Valorize seus amigos de verdade!".

Larissa reclamou sobre as especulações que costumam sair sobre a vida amorosa dela na imprensa: "Mas a questão não é só essa! É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras! E o que mais me chateia é pensar: por que esse assunto ainda é notícia?".

Conscientização



Larissa aproveitou o momento para falar sobre a necessidade do respeito nessas situações: "Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou 'brincadeira'. Precisamos de mais respeito! Estou aqui em respeito aos meus fãs de verdade, aqueles que não espalham esse tipo de notícia mentirosa. É por vocês e para vocês essa mensagem!".

"E mais: apesar de não ser lésbica, vamos transformar esse episódio sobre consciência e respeito aos LGBTQIA+. A luta deles deveria ser a de todos nós. Mais amor, mais respeito. E estou aqui para potencializar a luta dessas pessoas que, você pode até fingir que não sabe ou mesmo não ligar, mas que é uma luta diária em busca de dignidade e respeito", finalizou a atriz.