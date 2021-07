Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (6/7)

OQ Oscar Quiroga

Pensar com rigor



Data estelar: Vênus e Saturno em oposição; Lua míngua em Gêmeos.



Pensar com rigor deixa teu humor rançoso, moralista, vomitando regras de como as coisas devem ser sobre teus semelhantes e diferentes. Pensar com amor te salvaria dessa irritação que te consome interiormente, e que não te deixa em paz, muito provavelmente porque tua alma tampouco foi deixada em paz durante teu desenvolvimento, e tu te convenceste de que a vida seria isso, rigor e mais rigor sempre. Sinto informar que há um equívoco básico nisso, um tão entranhado e sustentado pelo discurso moralista normal, que passa despercebida sua impertinência. Quando levantas o dedo em riste para julgar com rigor a suposta impertinência alheia, na verdade te convertes, nesse mesmo instante, na alma que pratica a impertinência. Julgar os semelhantes e diferentes com rigor é uma prática de insolência, com ares de adequação.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas não são como você esperava que fossem, mas se você as deixar amadurecer um pouco mais, sem se exaltar, perceberá que acabarão sendo muito melhor do que você imaginava. É tudo uma questão de amadurecimento.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando sentir medo diante de uma informação, procure respirar e verificar de forma imparcial tudo que impressionar sua alma. Este é um momento delicado, no qual a verdade é escondida e a mentira é exposta como verdade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada é o que parece, todo mundo sabe disso. Porém, apesar de conhecer a verdade, todo mundo, também, prefere, por preguiça, ficar com a informação aparente. Assim caminha nossa humanidade. Como remediar isso?



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor a fazer neste momento é evitar reagir diante do que acontecer, ou das informações que chegarem até você. O tempo que você ganhar entre o estímulo e a reação será o tempo em que você organizará tudo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A realidade merece ser investigada, em vez de aceita sem restrições. Tudo que parecer uma informação distorcida, é muito possível que seja isso mesmo, uma distorção de uma realidade que merece ser investigada.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Verifique as informações antes de tomar atitudes concretas sobre o que pareceria ser verídico. Tenha em mente que, apesar de haver muitas informações circulando, há também muita gente querendo desinformar para agregar caos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O prazer não deveria ser uma exceção à regra de que a maior parte do tempo tudo teria de ser sofrido. Não precisa ser o contrário disso, mas pelo menos você pode reivindicar que haja equilíbrio entre as duas condições.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As teorias de conspiração que circulam à solta por aí parecem todas críveis e legítimas, mas isso é só porque ninguém se dá ao trabalho de fazer algumas contas que provariam que, matematicamente, estão todas erradas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que foi combinado terá de acontecer, gostando você ou não. Melhor tomar a iniciativa e se livrar o mais rapidamente possível desses compromissos a respeito dos quais nada há a fazer, a não ser os cumprir.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando as coisas do dia a dia, que supostamente não precisariam de grande atenção de sua parte, começam a funcionar todas erradas ao mesmo tempo, não há nisso uma conspiração, apenas uma coincidência.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Expresse sua verdade, mas não espere que essa seja compreendida por alguém. O que importa, neste caso, não é a compreensão da audiência, pois, apesar de essa ser importante, não está disponível nesta parte do caminho.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Busque conforto, mas não desanime se não o encontrar, porque este é um momento caótico e, por isso, tudo e todos são atingidos com ondas distorcidas que desbaratam os planos. Mantenha a cabeça no lugar. Vai passar.