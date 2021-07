Netflix divulga trailer de ‘Rua do medo: 1978’; segundo filme da trilogia

CB Correio Braziliense

O primeiro filme da trilogia 'Rua do medo' estreou na última sexta-feira (2/7). Terceiro longa da sequência tem lançamento previsto para a próxima semana - (crédito: Netflix/Divulgação)

A plataforma Netflix divulgou, nesta segunda-feira, o trailer do filme Rua do medo: 1978 - Parte 2. Com estreia prevista para sexta-feira (9/7), a prévia revela uma onda de terror durante as férias escolares e as atividades do Acampamento Nightwing. O primeiro longa da trilogia, intitulado Rua do medo: 1994 - Parte 1, foi lançado na última sexta-feira (2/7).

Dirigida por Leigh Janiak, a trama é baseada na série literária Rua do medo, criada por R.L. Stine. Já o elenco da sequência é composto por Sadie Sink, Emily Rudd, Gillian Jacobs, Benjamin Flores Jr, Olivia Scott Welch McCabe Slye, Brandon Spink e Chiara Aurelia.

Sob as referências dos clássicos Pânico e Halloween, a história gira em torno de um grupo de adolescentes que é perseguido por um assassino mascarado. Desta vez, o passado da cidade de Shadyside também será explorado. Confira o trailer:

O terceiro longa tem previsão de lançamento para a próxima semana.