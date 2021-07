Atores Maria Flor e Emanuel Aragão esperam primeiro filho

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @mariaflor31/ Reprodução)

O casal de atores Maria Flor e Emanuel Aragão esperam o primeiro filho. Casados há 4 anos, os dois levam histórias de relacionamento para o palco e para as telas do YouTube, no espetáculo Tudo que você sempre quis dizer sobre o casamento.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, de O Globo, Maria Flor estava escalada para a próxima novela das 21h, Um lugar ao sol. Como não é recomendado que grávidas trabalhem presencialmente durante a pandemia, ela terá que deixar o elenco.

Ainda segundo a jornalista, a personagem, uma manicure que sofre violência doméstica, deverá ficar com Renata Gaspar. A Globo ainda não confirmou se Um lugar ao sol, de Lícia Manzo, virá depois de Império ou se haverá mais uma reprise na faixa antes de a trama inédita estrear.