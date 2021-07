Sessão da tarde: ‘Sai de baixo: o filme’ é exibido nesta quarta (7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Imagem Filmes/ divulgação)

Caco Antibes acaba de sair da prisão e está de volta a sua casa, um apartamento no Largo do Arouche, que está prestes a ser vendido. Com isso, Magda, Cassandra e Caquinho estão vivendo no apertado apartamento de Ribamar, no mesmo prédio. A situação muda quando Caco e Caquinho se envolvem no transporte de pedras preciosas, o que pode deixá-los ricos ou enviá-los para a cadeia. A família parte em uma engraçada e desastrosa viagem até Belém para entregar as pedras preciosas. Este é o enredo de Sai de baixo: o filme, exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (7/7).

O filme brasileiro conta com os atores Aracy Balabanian, Tom Cavalcante, Miguel Falabella e Marisa Orth no elenco.

Confira o trailer: