Referência Galeria de Arte realiza live para apresentar novos artistas

PZ Prisley Zuse*

(crédito: Sidnei Tendler)

A Referência Galeria de Arte vai realizar a live A realidade é uma ficção, nesta terça-feira (6/7), com os artistas visuais Júlio Lapagesse, Rodrigo Zeferino, Rogério Nogueira e Sidnei Tendler. O debate vai abordar temas como processos criativos e de produção, poéticas, pintura, desenho, fotografia, hiper-realidade, entre outros, e será às 17h pelo Instagram @referenciaarte.

A live faz parte da programação da mostra coletiva Boas-vindas, que reúne obras de 10 artistas contemporâneos que entraram recentemente para o grupo de artistas da galeria. “Como em outras lives que realizamos ao longo do período da mostra, apresentamos os artistas ao público da galeria, além de abrir espaço para discutir os temas que fazem parte da produção de arte contemporânea no país e sua relação com o que é feito em outros países”, afirmou Onice Moraes de Oliveira, Sócia da Referência Galeria de Arte

O processo de seleção de novos artistas tem várias etapas, segundo Onice, o que inclui visitas a ateliês e conversas com profissionais na área. “Visitamos muitos ateliês em todo o país, conversamos com curadores, diretores de museus, artistas que conhecem outros artistas, e alguns vêm até a galeria apresentar seus trabalhos. Usamos de todos os meios ao nosso alcance para conhecer suas produções e iniciar uma primeira aproximação. É como um namoro que pode levar a uma relação mais duradoura”, concluiu.

Para conferir as obras dos novos artistas, a exposição coletiva Boas-vindas está aberta para o público até o sábado (10/7) na Referência Galeria de Arte e conta com as obras de Alessandra França (Manaus/Brasília), Helena Trindade (Brasília), Júlio Lapagesse (Brasília/São Paulo), Marcela Campos (Brasília), Rafael Vicente (Niterói), Rodrigo Zeferino (Ipatinga), Rogério Nogueira (Brasília), Sidnei Tendler (Rio de Janeiro/Bélgica), Valdson Ramos (Anápolis) e Veridiana Leite (Ribeirão Preto/Lisboa).

A Referência Galeria de Arte está localizada na 202 Norte Bloco B Sala 11, Subsolo – Brasília-DF. Telefones: (+55 61) 3963-3501 e (+55 61) 98162-3111. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos, mas sujeita à lotação de 10 visitantes por vez. Visitação, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel