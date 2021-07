Conheça Lunna LeBlanc, mineira eleita Miss Bumbum 2021

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/YouTube)

A representante de Minas Gerais, Lunna LeBlanc, conquistou na noite desta segunda-feira (05/07) o título de Miss Bumbum 2021. A influencer com 106 cm de quadril conquistou o título na final da 10º edição do concurso, levou a faixa de Miss Bumbum e R$ 50 mil em contratos publicitários.

O evento contou com a apresentação de ninguém menos que Andressa Urach. A modelo retornou ao concurso que tem por objetivo eleger o bumbum mais bonito do país como sócia e garota-propaganda após nove anos longe da competição, dos quais seis foram dedicados à vida religiosa.

A votação do Miss Bumbum contou com um empate de 131 pontos entre Lunna e Juh Campos, candidata de Roraima. Andressa teve que desempatar e a consagrada foi a mineira. Com 116 pontos, a terceira colocada foi Suzana Simonet, de Santa Catarina.

Final do Miss Bumbum Brasil 2021 termina com confusão entre candidatas. A participante Taty Sindel partiu pra cima da segunda colocada, Juh Campos, arrancou sua faixa de vice e gritou “roubado” para as câmeras, ao vivo. Andressa Urach apresentava campeãs ao som de Coldplay. pic.twitter.com/hFUOG1BkcL — ARTH (@anthunesarth) July 6, 2021





O concurso não contou com a presença de público por conta da pandemia da covid-19 e foi transmitida pelo canal oficial no YouTube. O júri contou com oito jurados, entre eles a ex-paquita Cátia Paganote e os humoristas Rafinha Bastos e Maurício Meirelles.

Campeã



LeBlanc conta com 87,2 mil seguidores no Instagram. Ela é estudante de Artes Cênicas e revelou que a cantora Anitta é sua inspiração, de acordo com as informações do site Cenapop, do UOL. "A história de vida dela inspira muitas mulheres a conquistarem seus ideais, como eu", revelou.

Nas últimas semanas, Lunna agradeceu pelo apoio dos fãs após anunciar a participação no concurso. "Aqui vai o meu agradecimento para todos que acreditaram em mim e me apoiaram nessa fase inicial do concurso votando muito… Estou me preparando para a final e quero poder levar esse título para casa, e claro, pro meu estado maravilhoso. Não é só sobre ser sexy, é sobre poder ser o que quiser, onde e quando quiser… é sobre a minha história com o meu corpo. É sobre ser mulher e ter sonhos que se tornaram objetivos”, afirmou.