Sessão da tarde: ’Matilda’ é exibido nesta quinta (8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Matilda Wormwood é uma criança brilhante de apenas seis anos, que cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Seu pai Harry trabalha como vendedor de carros, enquanto que sua mãe Zinnia é dona de casa. Ambos ignoram a filha, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola. Desta forma Matilda fica sempre em casa ou na livraria, onde costuma estimular sua imaginação.

Após uma série de estranhos eventos ocorridos em casa, quando Matilda descobre que possui poderes mágicos, Harry resolve enviá-la à escola. O local é controlado pela diretora Agatha Trunchbull, e a única pessoa que faz com que Matilda apenas se sinta bem é a ao lado da professora Honey. Com seus poderes mágicos, Matilda acerta as contas com todos, desde a diretora megera até os colegas indesejáveis. Este é enredo de Matilda, filme exibido nesta quinta-feira (8/7).

O clássico americano tem os atores Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Sara Magdalin no elenco principal.

Confira o trailer: