Programa Oi de patrocínio cultural tem inscrições prorrogadas

CB Correio Braziliense

(crédito: Oi Futuro/Divulgação)

Organizada pelo Oi Futuro, a 17ª edição do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados 2021, um dos editais públicos mais tradicionais do país, permanecerá com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (9/7). Neste ano, o programa selecionará projetos artísticos realizados em todas as regiões do Brasil para compor a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Oi Futuro, até às 17h de sexta-feira (9/7).

O Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados tem como intuito destinar recursos para financiamento total ou parcial de projetos artísticos como festivais, espetáculos, exposições, performances e outros, aprovados em leis estaduais e municipais de incentivo à cultura. Nesta edição, a primeira após o início da pandemia da covid-19, o Oi Futuro pretende estimular projetos que proponham experiências híbridas e acessíveis, formatos inéditos de interação com o público e iniciativas que fomentem novas cenas artísticas e valorizem a diversidade e pluralidade.

Para o processo de seleção dos contemplados, o programa conta com uma comissão de avaliação independente, composta por especialistas de distintos campos do conhecimento e de diversas regiões do Brasil, além de envolver a participação de profissionais do Oi Futuro e da Oi. O anúncio do resultado, que será feito via site do Oi Futuro, ainda não tem previsão de data.

Para se inscrever no programa, basta responder ao formulário on-line, em que o produtor apresenta a proposta em formato de escolha própria. O proponente também deve incluir um vídeo defendendo a ideia e os propósitos do projeto.