Trajetórias de Hortência Marcari e Magic Paula nas quadras vão virar filme

CB Correio Braziliense

(crédito: Victor Pollak/ Globo e Diego Bressani/ Divulgação)

Hortência e Paula foram as maiores jogadoras do basquete brasileiro. Durante muitos anos, elas fizeram uma dobradinha vitoriosa nas quadras. Essa trajetória de sucesso entre 1989 e 1996 vai virar filme dirigido por Geórgia Guerra.

Nas telonas, Hortência deverá ser vivida por Letícia Colin. Já o o papel de Magic Paula ficará com Camila Márdila. Segundo o jornal Extra, as duas atletas aprovaram as escolhas.

O roteiro do longa vai focar nas quadras, mas não deve deixar de fora conquistas como o ouro nos Jogos Pan-Americanos em Cuba (1991), o título mundial, (1994) e a medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta (1996).