CB Correio Braziliense

As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto - (crédito: Edgar Rocha/Divulgação)

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que reconhece ações de excelência na preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural, está com inscrições abertas. A 34° edição do prêmio contará com uma nova categoria que vai destacar ações realizadas no contexto da pandemia.

Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Prêmio Rodrigo é a maior iniciativa nacional na área do Patrimônio Cultural. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de agosto.

“O setor cultural foi um dos mais penalizados no contexto da pandemia. Nesse sentido, é importante que o Prêmio Rodrigo reconheça as iniciativas que, mesmo em circunstâncias adversas, se adaptaram e contribuíram para permanência e continuidade de nossas referências culturais, atuando em sua preservação e salvaguarda”, explicou o diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do Iphan, Raphael Hallack em material de divulgação.

O prêmio de R$ 20 mil pode ser disputado por ações desenvolvidas no âmbito do poder público, cooperativas e associações formalizadas, redes e coletivos não formalizados, pessoas físicas, microempreendedor individual e microempresa. Fundações e empresas privadas poderão ser indicadas a menção honrosa, segmento no qual não há remuneração em espécie. A participação de ações contempladas por outros editais e chamamentos públicos do Iphan nos últimos cinco anos são vetadas.

Para participar, é preciso preencher o formulário de inscrição, disponível no site do Iphan até o dia 15 de agosto. As ações serão avaliadas, inicialmente, nas comissões estaduais e as iniciativas selecionadas serão analisadas pela Comissão Nacional de Avaliação, formada pela presidência do Iphan e por 20 jurados que atuam nas áreas de preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural.

O resultado da etapa regional está previsto para final de outubro. Já as dez ações vencedoras em nível nacional e as duas menções honrosas serão divulgadas em dezembro.

A comissão organizadora do concurso vai realizar uma live na quarta-feira (7/7), às 17h no canal do YouTube do Iphan para tirar dúvidas sobre a participação e detalhar normas no edital.