CB Correio Braziliense

Nádia Campos é cantora, compositora, pesquisadora e educadora mineira - (crédito: Ana Slika)

A cantora mineira Nádia Campos apresenta o álbum autoral Luz peregrina. O terceiro trabalho de estúdio foi lançado na última terça-feira (26/6) nas plataformas digitais, junto ao minidocumentário sobre o processo de criação do disco, disponível no YouTube. Luz peregrina tem direção musical de Guilherme Melo e produção da Alumeia Produções.

Com parcerias inéditas, as 14 faixas do álbum retratam as raízes da artista: um encontro lusófono com influência moura, africana e indígena. O disco também explora as culturas, instrumentos e melodias da América Latina. “Quando se caminha em um território, em uma paisagem, também existe um movimento interno da consciência e do espírito que manifesta de forma atemporal o que somos”, comenta Nádia, em material de divulgação.

A artista lançou, em 2008, o álbum Porque cantamos e, em 2013, Cantigas de Beira Rio. Também teve participação no disco infantil Enrola bola, do músico Rubinho do Vale, além de diversos trabalhos como: Andejo, de Joaci Ornelas; Cantilenas de jardim, de Fernando Guimarães; Umamakaia - espírito do vento, de Sotero Sol; Cavaleiro Macunaíma, de João Bá; da coletânea O jardim de todos, poemas musicados de Carlos Rodrigues Brandão e da coletânea Dandô: Circuito de música Dércio Marques - Um canto em cada canto do Brasil.

Luz Peregrina (2021)