José Loreto constrói casa a 100m de onde mora a ex Débora Nascimento

Quando um casal que tem filhos se separa a distância entre eles fica mínima para que os pequenos não sintam a falta do pai ou da mãe -- nem que não seja a distância física. O ator José Loreto levou essa regra ao pé da letra e construiu uma casa a cerca de 100m de onde mora a ex-esposa dele, a atriz Débora Nascimento.

José e Débora foram casados por quase 7 anos e tiveram uma separação conturbada, com acusações de traição. Mas eles são pais de Bella, hoje com 3 anos de idade. Para ficar mais perto da menina, o ator construiu uma casa no mesmo condomínio onde ela mora com a mãe. E mais: num lote que fica a cerca de 100m de distância.

"Depois que me divorciei, comprei uma casa no mesmo condomínio da minha ex-mulher e tal, a cem metros. É para a filha daqui a pouco ir andando. Ela já vai andando da casa de um para a casa de outro. Mas daqui a pouco ela vai sozinha", afirmou Loreto, em entrevista ao canal Rap 77.