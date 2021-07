CB Correio Braziliense

Edmílson e Lisboa são atrações especiais do Festival - (crédito: Nairo Sousa/Divulgação)

A cultura nordestina presente na cidade será difundida virtualmente com o Festival Itinerante de Repentistas do DF e Entorno. O evento será entre os dias 16 e 18 de julho, completamente on-line e com transmissão pela página do Facebook e canal do YouTube do próprio festival, a partir das 18h. Os shows serão na Casa do Cantador, em Ceilândia.

O festival contará com uma etapa classificatória entre os dias 16 e 17. Será uma disputa em que os repentistas farão 12 duplas e as três melhores serão escolhidas por um júri formado por João Bosco, Lília Diniz, Rene Bomfim e Donzílio Luiz, para a final no dia do encerramento. Entram na competição novos talentos do repente, jovens que mantém a cultura da improvisação viva no DF e Entorno.

Além da parte competitiva, o Festival Itinerante de Repentistas do DF e Entorno também contará com nomes consagrados do repente da cidade como atrações da programação. Entre os nomes estão Chico de Assis, Edmilson e Lisboa, Mocinha de Passira, Minervina Ferreira e Irmãos Silva. Todos farão participações especiais.