Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (9/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Revitalizando a civilização



Data estelar: Lua Nova em Câncer.



Seria uma tolice tentar revitalizar uma árvore umedecendo suas folhas, para esse fim seria necessário trabalhar em suas raízes. Assim mesmo acontece em nossa civilização, e para que as pretensões de fazer dela uma dimensão inclusiva e que propicie o progresso do maior número possível de pessoas, é uma tolice tentar mudar o gênero dos artigos da língua portuguesa, ou discutir a metáfora das cores para não ofender ninguém. Para tornar a civilização um lugar que ampare as pessoas é preciso ir diretamente ao âmago dela, suas raízes tradicionais, as quais, se um dia, outrora, foram fonte de organização social, hoje em dia existem como zumbis, cadáveres ambulantes que, ao não encontrar nas suas práticas o resultado benéfico que buscam, se apoiam na severidade e rigor, interpretando assim o que está escrito nos livros sagrados.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um pouco de aconchego é fundamental, porque não é possível passar a vida como se fosse um campo de batalha, no qual não há margem para respirar despreocupadamente. Apesar de tudo e de todos, respire com tranquilidade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A rotina é executada em modo automático normalmente, mas se você focar um pouco de sua atenção nela, encontrará aí coisas simples que relaxarão sua mente e exorcizarão as preocupações desmedidas. Tudo ao alcance da mão.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando você se pegar se convencendo de que carece de recursos para fazer o que deseja, saiba que isso é assim porque você deixa de fora os recursos intelectuais, emocionais e físicos, que também são muito valiosos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Experimente tomar as iniciativas que você tem em mente, mas se prepare para retificar o movimento ao observar os resultados, se esses contrastarem com os esperados. É um momento complexo, de natureza imprevisível.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça uma revisão sincera do seu papel nos acontecimentos, para não cometer o equívoco de transferir toda a responsabilidade às pessoas que não têm nada a ver com isso. A sinceridade com a própria alma é fundamental.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se as pessoas com que normalmente você passa bons momentos não estão disponíveis, ou se, também, a companhia delas não oferece o mesmo de outrora, não hesite, saia por aí em busca de outras com quem passar bons momentos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça hoje tudo que andou deixando para depois. Hoje é depois, e você verá que, dando início à atividade, essa flui com naturalidade, driblando obstáculos e dando lugar a um ritmo produtivo muito interessante.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ter a razão parece importante, mas você precisa entender que essa é uma sensação que todo ser humano tem, e que, por isso, faz com que as discussões acabem em impasse. Isso não beneficia nenhum dos envolvidos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há responsabilidades que são suas mesmo e que não podem ser divididas com ninguém. Porém, é preciso ter clareza do alcance dessas responsabilidades, para não ficar assumindo obrigações que não seriam suas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uns contra os outros, esta é a nota dominante da civilização, tudo o oposto do que solucionaria os problemas sociais. Procure não se deixar contaminar o tempo inteiro por essa dinâmica. Fique na sua.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É tudo muito mais trabalhoso do que em qualquer outro tempo, mas isso não há de ser motivo de desânimo, mas de criatividade, porque você verá que é tudo simples, quando acertar no ritmo e nos instrumentos utilizados.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Busque a alegria, porque a alegria está em busca de você também. É um equívoco afirmar que se nasce entre o céu e a terra para expiar pecados, para sofrer. A alegria é a marca registrada da espiritualidade. Só ela.