TradiÃ§Ã£o e amizade

I » Isabela Berrogain*

Ao longo do próximo fim de semana, de 9 a 11 de julho, o canal do YouTube e as redes sociais da Embaixada da República da Coreia no Brasil se tornarão um ponto de encontro virtual para os admiradores de cultura coreana. Pelo segundo ano seguido, a Embaixada realiza o Festival República da Coreia (FRC), evento que une brasileiros ao país de tradição milenar, além de informar sobre tecnologia e cultura pop. O evento será realizado de forma on-line e gratuita, de maneira a favorecer o distanciamento social necessário ao controle da pandemia do coronavírus.

Exibido diretamente de um estúdio em Brasília, a apresentação do FRC ficará por conta da jornalista Rafaela Dornas e da escritora e produtora Babi Dewet. “O formato ao vivo e que simula um programa de tevê, além de um conteúdo com uma curadoria de excelência, traz um festival empolgante”, afirma Rafaela. Na programação guiada pela dupla, haverá espaço para temas como gastronomia coreana, cinema, turismo no país, palestras sobre educação, bolsa de estudos, além de taekwondo, músicas, apresentações culturais tradicionais e atividades interativas. “O FRC não é um evento só sobre K-pop, por exemplo, é um evento que trata de moda, gastronomia, literatura, cinema. O festival se estende para toda a família”, complementa Babi.

No primeiro dia, os destaques ficam por conta do concerto de música produzido pela Orquestra Filarmônica de Belo Horizonte e da premiação do Concurso de Literatura Internacional e do Luz, Câmera e Ação, competição da área audiovisual. Já o destaque de sábado fica por conta da Copa Embaixador de Poomsae, uma parceria da Embaixada com a Confederação Brasileira de Taekwondo, que premiará as melhores performances da modalidade esportiva.

Por fim, no último dia, haverá a realização do K-pop World Festival, concurso que selecionará os melhores covers de K-pop do Brasil. Os candidatos foram pré-selecionados em chamada pública e os ganhadores poderão participar da final do concurso, que será transmitido on-line direto da Coreia. Além da competição, o evento contará, no domingo, com a participação do Tell A Tale, grupo de pagode coreano formado em Seul, Coreia do Sul. A atração internacional, fenômeno nas redes sociais, será responsável por representar o intercâmbio existente entre as duas culturas.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel



Festival República da Coreia 2021

Via canal oficial da Embaixada da Coreia no YouTube. Hoje, das 15h às 20h30; amanhã, das 11h

às 17h, e domingo, das 11h às 17h30. Entrada franca. Classificação livre.