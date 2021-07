Dia da Pizza é comemorado neste sábado; confira promoções no DF

VO Victória Olímpio

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O Dia da Pizza é comemorado neste sábado (10/7) e, apesar de ser um prato típico da gastronomia italiana, é apreciado por pessoas do mundo todo. A massa redonda, regada a molho de tomate e com uma enorme variações de sabores, tem espaço especial no coração dos brasileiros, que criaram até o ditado: "Tudo acaba em pizza".

Não por acaso, os Estados Unidos e o Brasil lideram o ranking global dos maiores consumidores de pizzas. Outro fato interessante, esse da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, é que, só no Centro-Oeste, estima-se que há 6 mil pizzarias formais e informais. Em todo o país são cerca de 48 mil.

Os sabores tradicionais são os mais pedidos. A pizza de calabresa é a número um, seguida por portuguesa, frango com catupiry e marguerita, de acordo com dados de 2020 da Associação Pizzaria Unidas do Brasil.

E para os brasilienses comemorarem e comerem bem, o Correio criou uma lista de sugestões de restaurantes da capital que estarão com promoções para celebrar a data. Confira!

Villa Pizza Bistrô



No mercado há oito anos e localizado na Vila Planalto, a pizzaria está com oferta especial para você comemorar a data: as pizzas tradicionais grandes saem a R$ 27, e duas por apenas R$ 50. Não vá perder a oportunidade!

Villa Pizza Bistrô (foto: Divulgação)

Dolce Far Niente

O restaurante italiano e pizzaria Dolce Far Niente oferece 50% de desconto na pizza quatro queijos, tamanho grande, com massa fina. Ela sai de R$ 73,90 por apenas R$ 36,95. A oferta é válida somente para delivery e take out (retirada no balcão). A casa está presente nas três unidades do Complexo Gastronômico, no Sudoeste, Águas Claras e ParkShopping.

Vinny's Pizzeria Napoletana

A Vinny's também não perdeu a oportunidade e vai comemorar a data. Nas redes sociais, o anúncio já foi feito: "Na compra da fantástica pizza capricciosa você leva 2 Stella sem glúten totalmente na faixa! Comprou, ganhou. E vale no salão e no Uber!". A pizzaria tem unidade na Asa Sul e um foodtruck que percorre diariamente o Plano Piloto. Assim como em Nápoles, as pizzas são individuais e os sabores, clássicos.



Valentina Pizzaria

Com lojas na Asa Sul e Norte, e eleita por cinco vezes a melhor de Brasília, a Valentina oferece promoção para delivery, para te manter no conforto de casa: "Os sabores de gorgonzola com pera, valentina e portuguesa, no tamanho grande, estão com 30% de desconto! Já vai pensando no sabor, dá mole não".

Pizza César

A pizzaria conhecida por muitos também entrou nas promoções, oferecendo borda grátis em qualquer pizza, de todas as unidades: "Vamos te presentear com qualquer borda grátis em todas as nossas unidades. É só pedir, que a gente leva para você! A promoção é exclusiva para delivery e está disponível para pedidos pelo site, WhatsApp ou Ifood!".

Pizza à Bessa

Para quem gosta de aproveitar um rodízio, a Pizza à Bessa é o lugar. Localizada na Asa sul, a pizzaria já mandou o recado da promoção para quem está pronto para comer bastante: "Nosso rodízio conta com mais de 60 sabores e neste dia estará a R$ 39,90, não perca a chance de ir com seus amigos e familiares e saborear um verdadeiro rodízio! Contamos com uma área aberta com todos os cuidados para você e sua família poder aproveitar com segurança uma noite saborosa!".

Gordeixos

Para todos os gostos, o Gordeixos vai comemorar o dia com pizza em dobro: na compra de uma pizza grande, você pode levar uma pequena de doce. A promoção é válida apenas para consumo na loja. Já para quem optar pela opção delivery, qualquer sabor das pizzas sai por R$ 39.