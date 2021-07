Tela quente: ‘Homem-Formiga e a Vespa’ é exibido nesta segunda (12)

CB Correio Braziliense

Após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói. Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo.

Ao procurar o Dr. Hank Pym e sua filha Hope em busca de explicações, Scott é convencido pela dupla a ajudá-los em sua nova missão: construir um túnel quântico, com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo. Mas um grupo de criminosos rouba a tecnologia criada por Dr. Pym, obrigando o Homem-Formiga e a Vespa a correrem contra o relógio para concluir sua missão. Este é o enredo de Homem-Formiga e a Vespa, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (12/7).

O filme conta com a participação de Bobby Cannavale, Evangeline Lilly, Hannah John-Kamen, Judy Greer, Laurence Fishburne, Michael Douglas, Michael Peña, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd e Walton Goggins no elenco.

