Novo single de Larissa Luz une fé e arte ao evocar tempos difíceis

Single está disponível nas plataformas digitais - (crédito: Flora Negri)

Unindo fé e arte, o novo single da cantora Larissa Luz, já está disponível nas plataformas digitais, com clipe no canal da artista no YouTube. Em Cante pra chamar, Luz evoca o sentimento de fé para atravessar tempos difíceis na canção composta, segundo ela, no auge da pandemia. O lançamento também conta com com trecho de uma fala da líder religiosa, educadora e ativista Makota Valdina.

Nos versos da faixa, a artista busca forças em suas crenças e traz do próprio fazer artístico válvula de escape de suas percepções e fonte de persistência. Para adicionar ritmo à faixa que reúne saberes e expressões culturais populares, Larissa Luz contou com a colaboração do projeto Rumpilezzinho na construção da sonoridade.

Makota Valdina, cuja fala aparece na canção, é uma das principais ativistas contra o racismo e intolerância religiosa no Brasil. A pensadora recebeu prêmios como os troféus Ujaama, do Olodum, Clementina de Jesus, da União de Negros pela Igualdade (Unegro), e foi condecorada como Mestra Popular do Saber pela Fundação Gregório de Matos.

Com inspiração surgida em contexto de isolamento social, o clipe contou com uma equipe de mulheres, liderada por Juh Almeida. Os elementos de religiões de matriz africana que permeiam o videoclipe, unidos à estética mais cotidiana, são o caminho pelo qual Larissa busca despertar no público o sentimento de fé que ela mesma carrega e que desperta a obstinação.

Baiana, além de cantora e compositora, Larissa Luz é curadora, produtora, ativista, atriz e empresária. A artista ganhou mais projeção após estrelar o espetáculo musical Elza, no qual ela incorpora a diva da música brasileira Elza Soares. Ao longo da carreira, ela lançou três álbuns: Trovão (2019),Território conquistado (2016) e Mundança (2012).