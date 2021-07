Hackers usam o lançamento de 'Viúva Negra' para dar golpe na Internet

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Marvel Studios/Divulgação)

A volta do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, sigla em inglês) aos cinemas começou com o lançamento de Viúva Negra nas telonas e no streaming. Na tentativa de assistir ao filme em casa, muitas pessoas têm procurado opções piratas on-line. Os hackers têm se aproveitado da situação.

A empresa de cibersegurança Kaspersky destacou um aumento de 12% no bloqueio de golpes na primeira data anunciada para o filme (1/5/2020), 13% de incremento na segunda (7/5/2021) e 9% de aumento nas tentativas em julho de 2021.

Número de tentativas de infectar usuários com arquivos disfarçados do filme Viúva Negra (foto: Reprodução/ Kaspersky)

Os cibercriminosos usam a tentativa de download do filme como uma oportunidade de phishing, que seria a técnica de enganar o usuário para roubar dados pessoais e senhas de cartões, por exemplo.

O analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil, Fabio Assolini, contou que a paixão dos fãs pode levá-los a cair em tais golpes. "41% dos brasileiros admitem ter desativado uma ou mais vezes a solução de segurança do PC ou celular porque ela não permitiu um download. Para evitar estes golpes, precisamos reforçar sempre a importância da educação digital – e também é importante conscientizar as pessoas que pirataria, além de crime, apenas irá expor sua segurança digital”, informou.

Exemplo de phishing que oferece o filme Viúva Negra (foto: Reprodução/ Kaspersky)

Para evitar cair nesse tipo de golpe, confira as dicas da Kaspersky:

Verificar a autenticidade dos sites antes de inserir dados pessoais e usar somente páginas oficiais e confiáveis para assistir ou baixar filmes;

Prestar atenção às extensões dos arquivos que você está baixando. Um arquivo de vídeo nunca terá uma extensão .exe ou .msi.

Usar uma solução de segurança confiável, que identifique anexos maliciosos e bloqueie sites de phishing; e

Evitar links promissores de visualização antecipada de conteúdo. Se você tiver alguma dúvida sobre a autenticidade do conteúdo, verifique com seu provedor de entretenimento.

