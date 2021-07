Famosos se pronunciam e repudiam agressão de DJ Ivis a ex-mulher

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Pâmella Holanda, ex-esposa do DJ Ivis, causou comoção e revolta após compartilhar nas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a agredindo com tapas, socos e chutes. As fortes imagens circularam rápido e fizeram com que artistas se manifestassem nas redes sociais, repudiando as atitudes do músico e apoiando a coragem da mulher para conseguir denunciar.

Artistas como Solange Almeida, Juliette Freire, Xand Avião, Daniela Mercury e Zé Vaqueiro se manifestaram sobre a situação. A hashtag #ForçaPamellaHolanda foi usada em alguns vídeos como forma de incentivar outras mulheres a denunciarem casos de violência doméstica.

O relacionamento do casal durou dois anos e eles têm uma filha juntos, Mel, de 9 meses. As imagens vieram à tona nesse domingo (12/7) e, segundo Pâmella, foram gravadas por uma câmera de segurança na residência do casal em datas diferentes.

Posicionamento!

Sou contra qualquer tipo de VIOLÊNCIA. pic.twitter.com/Mhd96ZJkUn — Zé Vaqueiro (@zevaqueiro) July 12, 2021

Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio à Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é crime. — Juliette (@juliette) July 12, 2021

a culpa NUNCA será da vítima — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021

Acabei de ver o stories da Pamella e sério, que dor! Que inferno ver mulheres passando por isso todos os dias! Que odiooooooooooooooo — Marcela Mc Gowan ???? (@marcelamcgowan) July 11, 2021

já denunciou a conta do agressor? pic.twitter.com/xL5XugPCt1 — cris dias (@crisayonara) July 11, 2021

Vivi a violência dentro da minha casa e sei o quanto essas marcas vão além do corpo, elas ferem a nossa alma. Então todo meu apoio a Pamella Holanda e a todas as mulheres que denunciam agressões. Estamos juntas! — Joelma #CoraçãoVencedor ??? (@Joelma) July 11, 2021

Acabei de ver um pedaço do vídeo de agressão do dj ivis, não consegui terminar de assistir… eu via meu pai batendo na minha mãe todos os dias na minha frente, eu só queria abraçar a Pamella e a mel e prender esse desgraçado do Dj ivis — Gizelly Bicalho???? (@gizellybicalho) July 12, 2021

Todo meu apoio à Pamella Holanda. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões, estamos juntas. — Solange Almeida ?????? (@SolAlmeidaa) July 11, 2021

NÃO VOU ME CALAR! Já fui vítima de violência doméstica e sei o quanto é difícil, não se cale, denuncie 180. Força Pamella Holanda ?? pic.twitter.com/EheJsPzEzx — Solange Almeida ?????? (@SolAlmeidaa) July 11, 2021

A violência contra Pamella é inaceitável e intolerável. O agressor precisa de punição exemplar. #violenciadomestica #pamellaholanda — Daniela Mercury (@danielamercury) July 12, 2021

O mínimo que eu espero para o Dj Ivis é cadeia, é revoltante ver pessoas no vídeo (um homem) que não faz nada, e foram várias agressões, e o cara ganha mais de 20 mil seguidores. O que é isso gente? Quem segue um lixo desses? Pelo amor de Deus. Cadeia já para esse agressor. — Valesca Popozuda ???? (@ValescaOficial) July 12, 2021

e o pior de tudo é que daqui alguns dias vão surgir váaaaaaaarias pessoas com o argumento de "ele mudou.."... "ele estava nervoso"



eu fico num odioooooo — João Luiz ?????‍???? (@joaoluizpedrosa) July 11, 2021

Tem provas em vídeo que o cara ESPANCOU A MULHER e o cara tá lá ganhando seguidores!!! A primeira vez que vi hoje tinha 700 e poucos mil. INACREDITÁVEL! pic.twitter.com/eAcle2jxqI — POCAH (@Pocah) July 11, 2021

Que ódio desse Dj Ivis, alguém tira a porra do telefone da mão dele que esses stories dele tentando se defender estão NOJENTOS! Agressor fdp — tilia (@tiliaoficial) July 11, 2021

Nesse exato momento REMOVENDO TODAS AS MÚSICAS do lixo do DJ Ivis da minha playlist! — STÉFANI (@astefanibays) July 11, 2021

Quero vomitar vendo os videos desse Dj Ivis agredindo a mulher. Ele ainda culpa ela e, mesmo com as imagens revoltantes, tem gente desacreditando da mulher. Esse cara tem que estar preso e não com música no topo do Spotify Brasil. — Foquinha (@foquinha) July 11, 2021

Também no Instagram, Ivis se defendeu das acusações e disse que foi vítima na situação. O artista falou do relacionamento conturbado que tinha com Pâmella, confirmou as agressões e disse que era vítima de chantagem. Ele também compartilhou um boletim de ocorrência registrado em março, em que relata agressão por parte de Pâmella.