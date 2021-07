Sessão da tarde: ‘Segurança de shopping 2’ é exibido nesta terça (13/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Columbia Pictures/ Divulgação)

Após seis anos do assalto e salvamento do shopping de sua cidade, o segurança Paul Blart aproveita as férias com sua filha em Las Vegas. Durante a viagem, Paul é contratado para trabalhar em um importante evento de arte na cidade. Os colegas e os profissionais do cassino duvidam das competências dele quando o hotel está sob ameaça, mas logo ele consegue provar suas habilidades de segurança. Este é o enredo de Segurança de shopping 2, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (13/7).

O filme conta com a participação de David Henrie, Lorenzo James Henrie, Kevin James e Raini Rodriguez no elenco.

Confira o trailer: