Instituto distribui ingressos para versão on-line da peça 'A peste’,

CB Correio Braziliense

'A peste' é um clássico de Albert Camus - (crédito: Instituto Feliciência/Divulgação)

O Instituto Feliciência alcançou a marca de 20 mil seguidores no Instagram e, para comemorar o feito, decidiu distribuir mil ingressos para a peça A peste, de Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia. O espetáculo será virtual, via Zoom, no dia 14 de julho às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla e a apresentação não é recomendada para menores de 16 anos.

O espetáculo A peste é uma versão da peça originalmente escrita pelo franco-argelino Albert Camus. A versão dirigida por Vera Holtz e Guilherme Leme é apresentada em formato de monólogo em que o ator Pedro Osório interpreta o médico e protagonista Bernard Rieux, um dos últimos sobreviventes de Orã, uma cidade dizimada por uma doença que chegou por meio de ratos. O texto é uma reflexão sobre empatia e egoísmo, individual e coletivo, que conversa muito com o momento do Brasil atual.

O Instituto Feliciência é um Centro de Formação nos campos das ciências relacionadas aos temas de bem-estar, saúde mental, felicidade, liderança e sustentabilidade que trabalha no Brasil e em Portugal desde 2015.