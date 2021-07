‘Viúva Negra’ bate recorde do cinema norte-americano na pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Jay Maidment/Marvel Studios/Divulgação)

Primeiro filme solo da espiã e super heroína Natasha Romanoff, Viúva Negra tem estreia avassaladora nos Estados Unidos. O longa conquistou US$ 80 milhões apenas considerando a bilheteria das salas de exibição, no fim de semana de lançamento, Estes são os melhores números da pandemia desde a reabertura dos cinemas nos Estado Unidos. Os dados são do observador da indústria Exhibitor Relations.

O resultado do primeiro fim de semana é mais positivo se levado em consideração o sucesso também no Premier Access, opção de alugar o filme dentro da Disney Plus. Apenas pela plataforma de streaming, o longa arrecadou mais US$ 60 milhões nos EUA e mais US$ 78 milhões internacionalmente. Ao todo, a arrecadação global do fim de semana de estreia do filme é de US$ 218 milhões.

Com este sucesso, o filme deixou para trás Velozes e Furiosos 9 e assumiu o topo da bilheteria norte-americana, além de ter batido o recorde do cinema em pandemia, que também pertencia à ação dedicada aos carros. A produção protagonizada por Vin Diesel arrecadou US$ 70 milhões na abertura.

A produção é o retorno da Marvel às salas de cinema, estrelada por Scarlett Johansson, que ainda divide tela com atores do cacife de Rachel Weisz, Florence Pugh e David Harbour. O filme marca a despedida da Viúva Negra do universo Marvel e conta uma história entre os acontecimentos de Capitão América: Guerra civil e Vingadores: Guerra infinita.