Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (13/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Experimentar em liberdade



Data estelar: Vênus e Marte em conjunção; Lua cresce em Virgem.



O pior que pode te acontecer é nada acontecer, porque, navegas o tempo inteiro na nuvem de tuas próprias ideações, vinculadas aos desejos que as alimentam, e teu corpo se prepara para a ação o tempo inteiro. Portanto, nada acontecer é muito frustrante, quando tudo em ti se prepara para os acontecimentos o tempo inteiro. Talvez teu caráter te leve a esperar os acontecimentos, talvez tu aceleres e tomes as iniciativas para fazer acontecer, o certo é que, de uma maneira ou da outra, é necessário participar das experiências para, pelo menos, ter uma história para contar, e um ponto de apoio para aprimorar teu desempenho. Evitar a ação, temer a mudança, se acomodar em condições estáveis demais, tudo isso resultará em tédio existencial. E tua condição humana é feita para experimentar com atrevimento e liberdade.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem importar o cenário nem tampouco a profundidade das limitações existentes, neste momento a alma quer se lançar ao futuro com atrevimento e, com certeza, valerá a pena experimentar um pouco de aventura. Só para variar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De alguma maneira, tudo vai melhorar, mas é conveniente não deixar nada na mão do misterioso destino. Assuma uma postura ativa nas melhoras que deseja implantar em sua vida, faça tudo que estiver ao seu alcance. É por aí.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Coisas interessantes acontecem camufladas no meio de todas essas coisinhas do dia a dia, que a alma faz tão automaticamente, que perde de vista as percepções importantes. Faça o exercício de atenção consciente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando acontece que, justo no momento em que você deixa de perseguir com frenesi aquilo que busca, isso surge através de alguma estranha e misteriosa coincidência. Aquilo que você busca, busca você também.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas atitudes eficientes é possível tomar, mas tudo precisa ser feito com cuidado, se antecipando aos resultados, para que sua alma não seja pega de surpresa com desdobramentos que não foram tidos em conta. Ação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As melhores coisas se multiplicariam se houvesse com quem as compartilhar. Porém, nem sempre há disponível essa companhia que esteja aberta para vivenciar boas experiências em comunhão. A busca continua, isso sim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Importante mesmo é que haja entendimento, não importa o quanto isso custar nem tampouco tudo que demorar. O entendimento é o princípio fundamental de tudo o mais que você deseja desenvolver. Foque sua energia nele.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer muito mais em muito menos tempo, isso acontece de vez em quando, e hoje pode ser um desses dias. Valerá a pena, então, você tomar a iniciativa de colocar em marcha suas pretensões e agir sem descanso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você acha ter descoberto, precisa passar pelo crivo crítico de outras pessoas, porque senão a sua alma corre o risco de se convencer de coisas que podem não existir. É fácil confundir fantasias e percepções.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há dias, como este, em que dá para arriscar um pouco mais, nem que seja para sentir um tanto mais de emoção no meio de uma sequência de dias semelhantes. A alma precisa sentir o frenesi da aventura de vez em quando.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É raro acontecer, mas sempre é possível haver entendimento e concórdia, com todas as pessoas envolvidas fazendo mais concessões do que exigências. Agora é um desses raros momentos, aproveite e faça bom uso.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça com carinho tudo que precisar fazer, invista seu coração nas tarefas, mesmo que pareçam banais demais para merecer esse gesto. Você é capaz de engrandecer o pequeno com atitudes carinhosas. Experimente.