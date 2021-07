Festival Rede Brazucah de cinema on-line destaca diversidade brasileira

P » Prisley Zuse*

Festival Rede Brazucah exibe, on-line, 19 curtas-metragens nacionais de diferentes regiões do país - (crédito: Divulgação / Festival Rede Brazucah)

O Festival Rede Brazucah exibe, gratuitamente, até o dia 22 de agosto uma seleção com os mais variados curtas-metragens brasileiros pelo YouTube. A transmissão acontece pelo canal @CineSolar. Ao todo, são 19 filmes com olhares de diferentes regiões do país e, por vezes, com um olhar antropológico sobre escolhas e trajetórias de vida. O evento é promovido pela Brazucah Produções — produtora cultural que investe na democratização do cinema brasileiro — e realizado em parceria com o Festival Curta Brasília e com a produtora Sétima Cinema.



“O festival traz várias temáticas que consideramos importantes como a diversidade, não só de gênero, mas geográfica também, com filmes do Brasil inteiro, sobre trajetórias, questões sociais, diversidade de personagens, elenco, paisagens. Queremos dar visibilidade maior para produções de outras regiões do país, pois um filme sozinho não tem tanta força quanto em um festival”, completou Ana Arruda, curadora do Festival Rede Brazucah 2021.



Os curtas-metragens selecionados para o festival são filmes premiados, exibidos ou convidados do festival Curta Brasília ao longo das últimas 10 edições. “É importante destacar que, com a versão on-line do evento, houve uma expansão do Festival Rede Brazucah. Qualquer pessoa pode acessar e conferir os curtas. O fato de ser gratuito é justamente para chegar em um público que não tem acesso ao cinema, para alunos do ensino médio, então esperamos que o festival seja um atrativo”, comentou Ana.

Espaço de debate

Os filmes foram divididos em três eixos temáticos, que ficarão disponíveis para acesso por duas semanas, com dois programas cada, sendo eles: Eixo Pontos de Vista (exibição de 12 a 25/7), Eixo Local de Fala (exibição de 26/7 a 8/8) e Eixo Ambiental (exibição de 9 a 22/8). Ao fim de cada programa, será promovido um debate com a presença de realizadores dos filmes, elenco, estudantes da Rede Brazucah ou mesmo pessoas ligadas ao tema. A conversa também será transmitida pelo canal do Youtube do CineSolar, sempre às quintas-feiras, às 19h, com tradução em libras.



Ficção, documentário, animação, experimental, fake doc e hibridismo são alguns dos gêneros dos curtas que estarão disponíveis durante o evento. Por causa da menor duração, os curtas são “um formato muito importante para prática e experimentação, é uma grande escola contínua e a vantagem é que em uma hora podemos ver quatro filmes de diferentes regiões do país, com perspectivas diferentes, complementares ou antagônicas que, com um longa-metragem, não é possível”, explica Ana.



Além de curadora do Festival Rede Brazucah, Ana Arruda também é diretora do Festival Curta Brasília e destacou a importância da parceria de 10 anos entre os festivais. “É uma alegria muito grande ver nossa cidade associar-se a um projeto da amplitude da Brazucah, mostrando que um festival pode ressignificar a imagem de um lugar”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira