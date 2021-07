Latino cancela lançamento de clipe com DJ Ivis após caso de agressão

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Nesta segunda-feira (12/07), o cantor Latino resolveu aparecer em público ao lado da mulher, Rafaella Ribeiro, afirmando que não lançará o videoclipe de uma nova música em parceria com DJ Ivis e Rogerinho, que aconteceria no dia 6 de agosto.



Vale lembrar que no último domingo (11/07), Pamella Holanda, ex-mulher de Ivis, compartilhou uma sequência de vídeos do músico a atacando com socos e pontapés, em alguns momentos diante da filha deles, Mel, de apenas nove meses.

"Não vale a pena mantê-lo neste clipe, vou ter que excluí-lo de música, do videoclipe porque não posso pactuar com esse tipo de agressão, sou contra agressão à mulheres, isso não faz parte do meu crescimento. Sei que o prejuízo é incalculável, mas é infinitamente melhor que o prejuízo da Pamella, que é emocional. A gente estava com tudo organizado para o lançamento", disse Latino.

O cantor ainda ressaltou sobre os gastos do clipe: "Dizer à ela que estamos aqui para o que ela precisar, e em resposta às agressões estamos absorvendo todo o prejuízo de ter gravado essa música e clipe com a presença dele. O prejuízo foi grande, mas infinitamente menor do que o dessa moça tão nova e com uma neném tão linda!", pontuou o artista.

O famoso ainda afirmou que o videoclipe será regravado: "Vamos refazer todo o trabalho, clipe e tudo mais, com alguém que de fato mereça o nosso respeito! Violência contra a mulher não! Violência contra a mulher, nunca", completou o artista.