Kadu Moliterno tem contas bloqueadas pela Justiça por ação contra Piovani

De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, de O Globo, o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível, da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, ordenou a penhora de R$ 8 mil das contas bancárias do ator Kadu Moliterno.



O ato serve para cumprir a sentença contra o artista em ação movida por ele contra a atriz Luana Piovani.

Em 2017, Kadu recorreu ao Tribunal de Justiça da capital fluminense após Luana citar em um vídeo no seu canal do YouTube, Luana sem freio, que o ator teria cometido violência doméstica.

"Kadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, ela foi capa da "Veja" com a manchete: 'Não foi a primeira vez' e não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas de celebridades", criticou Piovani.

Moliterno foi acusado de agressão pela ex-mulher e mãe de seus filhos, Ingrid Saldanha, em 2007. Kadu pedia R$ 50 mil por danos morais, mas a Justiça considerou que Luana estava dentro do direito de se manifestar.

A apelação do artista também foi negada pelos desembargadores da 27ª Câmara Cível.

Vale destacar que, em 2008, a artista ainda denunciou o então namorado, Dado Dolabella, de agressão doméstica. O ator deu um tapa na cara dela durante uma briga.



Dolabella foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha por agredir Piovani em uma boate na capital fluminense. Além da atriz, ele bateu numa camareira dela, e o ator foi condenado a pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais e acatou a decisão.

