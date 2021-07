Glória Groove nega ser dona de perfil opositor ao governo de Jair Bolsonaro

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora e drag queen Glória Groove teve seu nome envolvido em uma polêmica no Twitter, onde um perfil afirmava que ela era dona de um perfil chamado @jairmearrependi. A página compartilha críticas ao governo e momentos em que há contradições dos eleitores.



Logo após a confusão, no começo da tarde desta segunda-feira (12/07), a artista se pronunciou através das redes sociais negando que era dona do perfil. "Passo muito mal que eu não consigo cuidar direito nem da minha própria rede social e estou sendo acusada de administrar outras kkkkkk alguém de dentro do fandom avisa plmdds", escreveu.

Um mês desse rato enchendo o saco.

Queria saber quem ele achava que eu era.

E juro que ele não tá trollando. Ele acredita mesmo.

Sim, ele acha que eu sou a Glória Groove.

Esses mesmos ratos sao os que inventaram a mentira da Rachadinha do @randolfeap na última semana.



???? pic.twitter.com/cJgtZFudlo — gloria (@jairmearrependi) July 12, 2021

passo muito mal que eu não consigo cuidar direito nem da minha própria rede social e estou sendo acusada de administrar outras kkkkkk alguém de dentro do fandom avisa plmdds ???? — ???????????????? ???????????????????? (@gloriagroove) July 12, 2021

Vale lembrar que Glória fará uma parceria com a cantora Ludmilla, para o Lud Sessions, que se trata de um projeto da funkeira para cantar músicas acústicas com convidados e convidadas.

A apresentação será transmitida na quarta-feira (14/07), ás 21h, pelo Youtube e demais plataformas digitais.