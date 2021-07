Sessão da tarde: ‘Meu monstro de estimação’ é exibido nesta quarta (14)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / Sony Pictures)

Angus MacMorrow é um solitário garoto escocês que sonha com o retorno de seu pai para casa. Nas margens do Lago Ness, na Escócia, Angus encontra um ovo incomum. Quando choca, ele revela uma surpresa inesperada: um cavalo-do-lago, a lendária criatura da mitologia escocesa.Ao nascer, Angus lhe dá o nome de Crusoé e tenta mantê-lo escondido de sua mãe. Angus e seu novo animal de estimação, Crusoé, rapidamente se tornam inseparáveis. Este é o enredo de Meu monstro de estimação, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (14/7).

O filme é baseado no livro com o mesmo nome do filme, do autor inglês Dick King-Smith. O elenco do longa tem a participação dos atores Eddie Campbell, Ben Chaplin, Alex Etel, David Morrissey, Marshall Napier, Emily Watson.

Confira o trailer: