Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (14/7)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Inventa, inventa e inventa



Data estelar: Lua cresce em Virgem.



Repetir as manobras que outrora resultaram em benefícios não garante acontecer o mesmo, e tu não deves enxergar nisso uma contrariedade, mas um convite para usar a criatividade. Usa o dia para inventar, mesmo que nas coisas aparentemente banais. Inventa um novo caminho para ir ao mesmo lugar de todos os dias. Inventa uma forma diferente de saudar as pessoas. Inventa uma forma de te vestir que esteja fora da rotina habitual. Inventa, inventa e inventa mais ainda, porque assim honrarás tua natureza humana, que existe para servir a natureza no seu impulso de quebrar as correntes automáticas do instinto e, pelo uso do livre arbítrio, concretizar o que, de outra maneira, ficaria apenas no mundo das ideias. Todo invento começa com uma ideia tola, mas que, com empenho e garra, pode se transformar em algo muito interessante.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De repente, a alma é tomada por uma saudade estranha, como se fosse a de um lugar desconhecido, do ponto de vista concreto, mas muito familiar, do ponto de vista do sentimento. Há beleza oculta nessa experiência.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As chances de encontrar a pessoa certa aumentam hoje, mas não seguem uma corrente lógica, porque o dia não é feito de linearidade. Este é um dia feito de coincidências interessantes, que valeria a pena decifrar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o necessário para garantir um sentimento maior de segurança a respeito de sua situação financeira, evitando assim que sua alma seja tomada de preocupações excessivas e inúteis. Pequenas manobras, nada mais.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O exercício da imaginação é muito importante, porque, mesmo que pareça uma fantasia irrealizável, produz emoções intensas e importantes que, de alguma maneira misteriosa, preparam a alma para um caminho interessante.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Talvez você sinta certa estranheza, como se algo diferente estivesse acontecendo e, também, talvez você interprete como se uma coisa errada estivesse para acontecer. Não é nada disso, é apenas uma estranheza.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Permita que as pessoas se aproximem mais de você, mas não abra completamente o jogo de suas agonias a ninguém. Compartilhe um pouco com essa pessoa, outro pouco com aquela, e que ninguém conheça o panorama inteiro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coincidências não são casualidades, mas representam um tipo de linguagem não linear mediante a qual o mistério da vida tenta se comunicar com sua alma, lhe propondo seguir por um caminho antes insuspeitado.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Desejos que não se realizam não precisam se converter em frustrações, porque podem muito bem servir de fundamento para sua alma se organizar melhor para a próxima rodada de tentativas. Isso é muito humano.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor que houvesse sintonia completa entre você e as pessoas com que deseja compartilhar bons sentimentos, porém, tantas coisas acontecem a todo mundo que, talvez, isso seja muito pedir neste momento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você não ouve o que você quer, então lhe cabe a responsabilidade de expressar as ideias que, você pensa, precisam ser postas sobre a mesa e esclarecidas. Faça isso com cuidado e carinho. Aí sim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há toda uma série de questões práticas que precisam ser postas em marcha e, com certeza, isso merece planejamento e organização. Faça isso, mas também mantenha sua alma aberta para mudar tudo, se esse for o caso.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma maneira ou de outra, você vai melhorar e recuperar os bons sentimentos que sua alma tanto gosta. Você, se quiser, pode ajudar a acelerar o processo, evitando se demorar remoendo sentimentos ultrapassados.