O blues de um paraense candango

O blues, definido como gênero de canção do folclore afro-americano, de cunho melancólico e ritmo sincopado, se tornou objeto de fascínio e de identificação para o músico Marcius Cabral por meio do cinema. Uma paixão embalada por anos até que o bluesman paraense, radicado em São Sebastião, no Distrito Federal, decidiu que era a hora certa de “vender tudo e gravar um disco”. A proposta, em tom cinematográfico, foi feita pelo guitarrista Rafael Siqueira, parceiro musical de Cabral, que o incentivou a realizar o primeiro registro em estúdio de sua obra musical, desenvolvida ao longo de 35 anos.

O EP autointitulado celebra a carreira e os 50 anos de vida do músico, com parcerias inéditas, como a de Toninho Horta. O público pode conferir o álbum completo nas plataformas digitais e videoclipes no canal oficial do artista no YouTube (@MarciusCabral).

“Eu nunca tinha feito discos ou registrado essas músicas. Por primeiro motivo, a grana. Isso porque, do tempo que eu comecei até poucos anos atrás, era muito caro gravar em estúdio. Segundo, porque tive problemas de saúde a vida inteira: sofro de depressão crônica e convivo com ela desde a infância. Em muitos momentos, precisei parar tudo para me cuidar”, explica Cabral, que na história de vida inspiradora, carrega a essência do blues: ousadia, letras sociais e políticas, além da melancolia transformada em poesia. O músico viabilizou o projeto reformando e vendendo instrumentos que estavam guardados há um tempo.

Para a seleção dentre as inúmeras composições, que desenvolveu ao longo da vida sob inspiração de nomes como Renato Torres, Sebastião Tapajós, Paco de Lucia e Robert Johnson, o critério principal foi a beleza. “Tinham que ser músicas bonitas. Fizemos uma seleção de 50 músicas e decidimos por essas quatro. E precisava ser um disco de blues. Essas canções tinham o espírito e a cadência do estilo. Escolhi uma música que fala de um bar; uma que fala de uma desocupação de periferia; uma música romântica; e um blues teatral”, explica.

O álbum tem a produção musical de Gustavo Halfeld e de Rafael Siqueira, e foi gravado em dois importantes estúdios da cidade. “Profissionalmente, essa foi a minha primeira vez em estúdio. E em alto estilo, pois gravamos na sala Funarte, em formato totalmente vintage: guitarras de época, amplificadores antigos e tecnologia dos anos 1960. E depois, tudo foi mixado na Casacájá, onde o Toninho gravou”, explica Marcius. Por falar em Toninho Horta, a colaboração do guitarrista mineiro é a materialização de uma promessa selada em 1991, em Belém do Pará, quando se encontraram pela primeira vez e se tornaram grandes amigos. Os solos de Horta estão presentes nas faixas Beatrix Kiddo, referência a Kill Bill, de Tarantino; e Danação de Fausto, inspirada na adaptação para teatro de bonecos, do livro Fausto, do autor alemão Goethe.

Essa última é a canção de trabalho do disco e ganhou expressão audiovisual, em clipe produzido por Oberon e dirigido por Pablo Peixoto. A história de Danação de Fausto foi traduzida em estética que mistura o cyberpunk, o cinema noir, e a literatura de cordel. “O trabalho passa por toda a via sacra de quem veio para construir a cidade. Tem o barro vermelho da Ceilândia, os pioneiros e os primeiros barracos sendo construídos. Há forte linguagem de denúncia, mostrando um outro lado de Brasília: dos que a construíram, mas ficaram à margem da construção”, explica Cabral, que finaliza definindo assim a própria obra: “se minha arte tem um objetivo é o de que as pessoas saibam que a sociedade é dividida em classes, e que há uma classe que oprime outra”.



*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira